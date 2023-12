Avellino: azzannato da un cane, 50enne finisce in ospedale E' accaduto a Salerno. Cento punti di sutura per le ferite riportate alle braccia

Azzannato da un cane randagio, 50enne ricoverato in ospedale a Salerno. E' accaduto qualche giorno fa. L'uomo, di Avellino, stava passeggiando sul lungomare di Salerno, quando improvvisamente è stata aggredito da un cane randagio. L'uomo è finito a terra e solo grazie all'intervento di qualche passante, il cane ha mollato la presa. Il 50enne è stato ferito agli arti superiori. E' stato soccorso da un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale Ruggi. I medici hanno suturato le ferite alle braccia e al tronco con circa cento punti di sutura. L'uomo, oltre allo choc, fortunatamente non è in pericolo di vita. Al momento è sotto il controllo dei medici.