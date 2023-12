Avellino, testata ad un poliziotto e calci alla volante: denunciato 25enne Oggi l'intervento in città

Oggi gli agenti della Polizia di Stato delle Volanti della Questura di Avellino hanno arrestato per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento un 25enne nigeriano, noto alle Forze di Polizia, in Italia senza fissa dimora, richiedente protezione internazionale. Gli agenti sono intervenuti presso un esercizio commerciale cittadino, dove era stato segnalato il danneggiamento di una fioriera, e hanno notato la presenza di un cittadino extracomunitario, che, alla loro vista, gli si scagliava contro, colpendo con una testata al volto uno degli agenti e con un calcio e con due bottiglie in vetro la portiera anteriore lato guida dell’autovettura di servizio, causandone il danneggiamento.

L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa di celebrazione del rito direttissimo fissato per la giornata di domani 27 dicembre 2023.