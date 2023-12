Lite e coltelli nella notte di Natale ad Avellino: due denunce L'uomo ferito ha poi minacciato e picchiato il personale del Pronto Soccorso del Moscati

Gli agenti di polizia di Avellino hanno denunciato, in stato di libertà, un 55enne di Avellino per porto abusivo di coltello, debitamente sottoposto a sequestro, e lesione personale si danni di un 64enne, residente a Santa Paolina (AV), a seguito di una lite, avvenuta nel corso della notte, presso un bar del centro cittadino. Il 64enne di Santa Paolina è stato a sua volta denunciato a piede libero per minaccia e percosse a personale sanitario del Pronto Soccorso di Avellino, dove si era portato per le cure e gli accertamenti sanitari, a seguito della lite.