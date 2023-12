Donna scomparsa a San Nicola Baronia: apprensione, poi un sospiro di sollievo La famiglia disperata si è rivolta ai carabinieri. Dopo circa otto ore la svolta

Aveva fatto perdere le sue tracce da alcune ore generando non poca apprensione. Paura in Irpinia a San Nicola Baronia per le sorti di una sessantenne. La donna, tra l'altro non deambulante, munita di stampelle si era allontanata dalla sua abitazione senza farvi più ritorno. Non avrebbe potuto fare molta strada a piedi, dalla zona del ponte considerate le sue condizioni fisiche. La donna è stata infatti ritrovata in una zona di campagna, non molto distante dal punto di partenza.

La famiglia in serata si era rivolta ai carabinieri. Alcune pattuglie hanno perlustrando attentamente diverse zone del paese fino al cimitero.

Sul posto insieme al maggiore Annalisa Pomidoro anche il sindaco Giuseppe Moriello oltre a diversi cittadini.

Prontamente informata anche la prefettura di Avellino, pronta ad allertare la sala operativa della protezione civile della regione Campania per l'attivazione delle unità di ricerca. Ma fortunatamente non si è reso necessario. Allo scoccare della mezzanotte si è potuto tirare un sospire di sollievo. La donna è stata ritrovata e le sue condizioni nonostante il freddo non destano preoccupazione.