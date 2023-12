Maxi operazione della Finanza: sequestrati 46mila fuochi d'artificio illegali Capodanno sicuro, il blitz a Mirabella Eclano

Nell'ambito delle attività di prevenzione generale e controllo del territorio disposte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino durante le festività natalizie, i servizi per contrastare la vendita illegale di circa 46.000 artifizi pirotecnici sono stati intensificati. I fuochi erano esposti senza rispettare le norme di sicurezza del Decreto Ministeriale dell'09 agosto 2011, presso un'attività commerciale a Mirabella Eclano. Il materiale, di categoria “F1” ed “F2” gruppo “D” ed “E”, è stato sottoposto a sequestro, pesava oltre 150 Kg, e il titolare del negozio è stato segnalato alle Autorità competenti per violazioni di legge. Le operazioni riflettono l'impegno continuo delle Fiamme Gialle Irpine contro la vendita illegale di artifizi pirotecnici, potenziato in risposta alle disposizioni dell'Autorità prefettizia durante le Festività di fine anno.