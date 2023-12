Mirabella, controlli per la sicureza alimentare: imprenditrice cinese nei guai I carabinieri hanno riscontrato violazioni plurime

Nella giornata di ieri, a Mirabella Eclano, nel corso di mirati servizi di controllo straordinario per la prevenzione e repressione illeciti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e igienico-alimentare, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino ed al N.A.S. di Salerno, hanno proceduto al controllo di un’attività commerciale del posto, gestita da un’imprenditrice di origini cinesi.

Il controllo ha permesso di evidenziare plurime violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché irregolarità legate al commercio degli alimenti. Oltre al deferimento in stato di libertà del legale rappresentante, sono state elevate ammende per oltre 29mila euro ed è disposta la sospensione dell’attività a partire dal prossimo 15 gennaio. Controlli mirati proseguiranno anche nei prossimi giorni, al fine di garantire maggiore sicurezza per i consumatori e per i lavoratori anche durante le festività natalizie.