Altavilla, minaccia la sua compagna con il coltello: scarcerato Il 50enne ha lasciato il carcere di Bellizzi, ora è sottoposto al divieto di avvicinamento

di Paola Iandolo

Era stato tratto in arresto il 26 dicembre con le accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il 50enne V.S. difeso dall'avvocato Alberico Villani ha lasciato il carcere. Al termine della convalida è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua compagna.

La ricostruzione

Il provvedimento era scattato in seguito all’intervento dei militari della Sezione Radiomobile Carabinieri presso l’abitazione del 50enne, resosi responsabile, ancora una volta, di una lite con la sua compagna, arrivando a malmenarla, minacciarla e ferirla con un coltello da cucina. La tempestiva ed efficace azione dei militari dell’Arma ha scongiurato ulteriori conseguenze alla donna mentre l’uomo, vistosi bloccato, ha iniziato a scagliarsi contro i militari intervenuti. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato era stato associato alla Casa Circondariale di Avellino.