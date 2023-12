Avellino, danneggia auto e colpisce un agente: condannato nigeriano a 20 mesi Il 25enne resta ristretto nel carcere di Bellizzi Irpino

di Paola Iandolo

E’ stato condannato ad un anno e otto mesi di reclusione il 25enne nigeriano che ha danneggiato l’auto della polizia e colpito con una testata un agente. Stamane davanti al giudice monocratico Fabrizio Ciccone si è celebrato il direttissimo. Per il 25enne difeso dall’avvocato Alberto Biancardo, il pm ha chiesto 2 anni e 6 mesi di reclusione. Ma al termine del rito abbreviato è stato condannato ad 1 anno e 8 mesi di reclusione.

La ricostruzione

Gli agenti, erano intervenuti presso un esercizio commerciale cittadino, dove era stato segnalato il danneggiamento di una fioriera. Nelle immediate vicinanze gli agenti hanno notato il cittadino extracomunitario, che, alla loro vista, gli si è scagliato contro, colpendo con una testata al volto uno degli agenti e con un calcio e con due bottiglie in vetro la portiera anteriore lato guida dell’autovettura di servizio, causandone il danneggiamento. Il cittadino extracomunitario, su disposizione dell’A.G. è stato trattenuto in stato di fermo presso le camere di sicurezza della Questura.