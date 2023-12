Ariano: ambulanza contro cinghiale durante un intervento in codice rosso L'abilità e prontezza di riflessi dell'autista evita la tragedia sulla statale 90 delle puglie

In un periodo decisamente funesto per i mezzi di soccorsi e tanti lutti tra i volontari in Italia, solo per un soffio non si è verificata un'ennesima tragedia. Un'ambulanza del 118 dello Stie partita dalla sede Anpas di Montecalvo Irpino, dopo essere stata allertata dalla centrale operativa di Avellino per un codice rosso, in località Cariello ad Ariano Irpino è rimasta coinvolta in uno schianto violento con un cinghiale di grossa taglia.

A bordo dell'ambulanza l'autista Pasquale Pisani insieme alla soccorritrice Rosalia Passerini. Lo spavento per entrambi è stato enorme, ma grazie proprio all'abilità e la prontezza di riflessi del conducente si è evitato il peggio.

L'equipaggio nonostante i gravi danni subiti nella parte anteriore, ha proseguito la sua corsa con grande professionalità, portando a termine in maniera puntuale la gestione del soccorso.

Il paziente, caricato poi in ambulanza è giunto sano e salvo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. In supporto all'equipaggio anche un secondo autista Giuseppe Grasso, rimasto poi sul luogo dell'incidente insieme ai carabinieri. Sul posto è giunto da Montecalvo Irpino anche il presidente Tarquinio Lo Casale.

E' stata una donna, di ritorno a casa da lavoro a segnalare subito la grave situazione di pericolo. Come se non bastasse nel punto esatto in cui è avvenuto l'impatto, in contrada Turco, fatto gravissimo, almeno quattro lampioni dell'illuminazione pubblica sono attualmente non funzionanti, in piena curva.

Un pericolo soprattutto per i pedoni, in una zona già teatro di morte nel corso degli anni. Ci sono volute più pattuglie dei carabinieri per garantire la sicurezza agli automobilisti in transito, sia in direzione Napoli che Foggia. Ed è stato un rischio, operare al buio per gli stessi militari, personale sanitario del 118, veterinario automobilisti in transito. L'illuminazione va ripristinata immediatamente prima che ci scappi davvero il morto.

La centrala operativa dei carabinieri ha immediatamente allertato il servizio veterinario dell'Asl che ha fatto giungere sul posto un reperibile.

L'animale una volta rimosso, trasportato in un impianto di termodistruzione, mentre un arto verrà analizzato a Napoli nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto della peste suina. Si tratta del terzio cinghiale investito nel giro di poco tempo ad Ariano Irpino, l'ultimo in ordine di tempo, sabato scorso sempre lungo la statale 90 delle puglie, zona Variante, morto e sparito nel nulla in maniera fulminea.