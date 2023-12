Monteforte: Ragazzo arrestato dopo evasione, in fuga accoltellò escort Nei guai un 17enne di Grumo Nevano

È indiziato dell'accoltellamento di una escort colombiana, avvenuto il 14 dicembre scorso a Monteforte Irpino, in provincia di AVELLINO, il 17 enne di Grumo Nevano (Napoli) arrestato ieri dagli agenti della Digos della questura irpina a Quadrelle dopo un movimentato inseguimento nel corso del quale due poliziotti sono rimasti feriti. Il minorenne era evaso lo scorso mese di agosto da una casa-famiglia di Quarto (Napoli) a cui era stato affidato dal Tribunale dei minorenni di Napoli. Secondo quanto emerge dalle indagini, potrebbe essere stato proprio lui l'autore del ferimento. Dopo un appuntamento telefonico, il giovane una volta in casa della escort avrebbe estratto un coltello per farsi consegnare il denaro da lei custodito. Ne sarebbe seguita una colluttazione nella quale la donna è stata raggiunta da coltellate al torace, all'addome e a una gamba. L'arrivo di un vicino di casa costrinse l'aggressore alla fuga. La vittima venne sottoposta ad un delicato intervento chirurgico all'ospedale "Moscati" di AVELLINO che le ha salvato la vita.