Torneo Under 15 in Calabria, baby calciatori intossicati: ci sono anche 4 irpini Anche 4 atleti giovanissimi della provincia irpina sono rimasti intossicati

Sono giunti in Calabria da tutta Italia per partecipare a un torneo di calcio giovanile, ma circa 150 sono stati colpiti da un'intossicazione alimentare. È quanto accaduto a un folto gruppo di giovani calciatori fra gli 8 e i 15 anni.

Anche dei baby-calciatori irpini sono rimasti intossicati in Calabria. La trasferta era stata organizzata per partecipare a un torneo riservato agli under 15. Un team della provincia di Avellino alloggiava in una struttura ricettiva calabrese, più precisamente in provincia di Catanzaro. Dopo la cena di venerdì la metà degli ospiti della struttura ha avuto forti dolori addominali. Per otto si è reso necessario il trasferimento all'ospedale "Pugliese" di Catanzaro.Tra questi, anche quattro giovani atleti irpini. Si pensa, dunque, a un’intossicazione alimentare. Indagano i carabinieri del Nas che sono giunti sul posto per raccogliere elementi utili alle indagini.