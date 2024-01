Incidente stradale allo scalo di Montaguto: una donna finisce in ospedale Coinvolta una sola vettura uscita incredibilmente fuori strada

Una famiglia di Montecalvo Irpino è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la statale 90 delle puglie all'altezza dello scalo di Montaguto. L'auto nella quale viaggiavano padre, madre e due figlie proveniva da Foggia e per cause in corso di accertamento si è improvvisamente ritrovata nella bretella di servizio che viene utilizzata per ispezionare il cantiere della frana. Qui dopo aver centrato un paletto che delimita la sede stradale si è ribaltata paurosamente, urtando più volte con la parte anteriore della vettura il muro di contenimento. Sono vivi per miracolo.

Il bilancio è di una donna ferita. L'anziana ha battuto la testa e a seguito dell'impatto subito è stata trasportata dai sanitari del 118 di Montecalvo Irpino al pronto soccorso dell'ospedale di Foggia, sembrerebbe a causa del mancato funzionamento della tac al Frangipane di Ariano Irpino. A scopo precauzionale invece nella struttura del tricolle per accertamenti il marito della donna e una delle due figlie.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda insieme ai carabinieri. Sul luogo dell'incidente si è recato personalmente anche il sindaco di Montaguto Marcello Zecchino.