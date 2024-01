Commando tenta assalto ad un maxi store cinese: sventato colpo grosso Malviventi messi in fuga dall'arrivo immediato di una pattuglia della Cosmopol

Un commando composto da cinque persone ha tentato la scorsa notte l'assalto all'interno di una grossa struttura commerciale cinese nella zona di Pianopantano a Mirabella Eclano, lungo la strada che porta a Bonito.

Tre malviventi sono riusciti a penetrare all'interno, armati di piccone, mentre altri due si erano appostati all'esterno a far da pali. Puntavano al colpo grosso, ma dopo poco più di cinque minuti a rovinare i piani dei malviventi ci ha pensato una pattuglia della Cosmopol allertata dalla centrale operativa di Avellino.

All'arrivo del vigilantes, i ladri sono scappati, portando via sol un misero bottino insignificante in una busta. Per accedere hanno forzato una porta posteriore e danneggiato un sensore. Avevano guanti e volto travisato. Poco dopo sono giunto sul posto i carabinieri di Montefusco per avviare le relative indagini. Si tratta dell'ennesimo furto sventato dalla Cosmopol su questo territorio, bersagliato dalla criminalità.