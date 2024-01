Ariano: furto a segno in un'abitazione, ma questa volta sul versante opposto L'amara sospresa dei proprietari al loro rientro a casa dopo una serata trascorsa fuori

Tornano a casa dopo una serata trascorsa fuori paese e trovano porta aperta e luci accese. Un rientro amaro ad Ariano Irpino per una coppia di coniugi e figlio in contrada Paragano. E’ bastato solo questo per rendersi subito conto di essere stati derubati.

I malviventi, armati di un palanchino hanno forzato l’ingresso e una volta introdottisi all’interno, si sono impossessati di soldi e oro. Non tutte le stanze sono state messe a soqquadro, evidentemente perché disturbati nella loro azione.

Siamo non molto distanti da Villanova del Battista, comune nei giorni scorsi bersagliato dai malviventi, addirittura a mano armata.

Indagini sono in corso da parte della polizia, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere qualche elemento utile, che possa portare all’individuazione dei malviventi.

I timori

Un furto che si spera possa essere isolato, ma non è da escludere che la banda possa aver cambiato direzione. Questo lo si potrà stabilire solo nelle prossime ora. Da qui la massima attenzione e allerta da parte dei residenti in tutta la zona.