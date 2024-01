Minaccia dipendente Air di Grottaminarda: la denuncia del sindacato E' accaduto giovedì sera presso l'autostazione di Grottaminarda

Ancora un'azione violenta da parte di un uomo, che probabilmente in uno stato di alterazione psicofisica, ha aggredito un 'capolinea' dipendente di Aircampania: a denunciarlo la segreteria regionale, provinciale e il coordinamento aziendale Fit Cisl campano che chiedono maggiore sicurezza.

Il fatto è avvenuto giovedi 25 gennaio 2023 intorno le ore 21:10 presso l’autostazione Aircampania di Grottaminarda.

“Gli operatori hanno paura - silegge nel comunicato della Fit Cisl Irpinia - Sannio - chiediamo fatti concreti che possano tutelare chi regolarmente svolge il proprio lavoro. Abbiamo chiesto che l’azienda metta in primo piano la problematica della sicurezza del personale e dell’utenza".

Spintoni e parole offensive inveite al capolinea di Grottaminarda. Si tratta di un uomo, sulla quarantina, che pretendeva di “pernottare” nell’autostazione di Grottaminarda.

Quando il dipendente di Aircampania, che espleta la mansione di capolinea, cerca di fargli capire che in quel luogo non vi era possibilità alcuna di dormire e lo invitava a lasciare la struttura, poiché da quell’ora in poi non vi erano più partenze, l’uomo assumeva toni sempre più minacciosi e cercava di aggredire il dipendente. L’operatore, che di anni ne ha 62 ,cercava in tutti i modi di affrontare a muso duro il balordo, che, solo grazie all’intervento dei Carabinieri, riuscivano ad evitare il peggio, evitando che la situazione degenerasse.

"Esperiamo la nostra vicinanza al collega vittima di questa vile aggressione - ha commentato Pierluigi Spagnuolo della Fit Cisl -. Situazioni del genere sono il segno di un degrado delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e degli utenti del trasporto pubblico. Questo allarme sociale, che investe i luoghi pubblici non può essere sottovalutato. E’ necessario implementare le risorse destinate al Trasporto Pubblico Locale prevedendo quote per gli investimenti in misure di prevenzione e sicurezza, in particolare sul fronte del personale".