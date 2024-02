Auto finisce contro un muretto: 20enne estratto dalle lamiere L'incidente avvenuto nella notte a Sant'Angelo dei Lombardi

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, subito dopo le ore 2'00 di questa notte, è intervenuta nel territorio del comune di Sant'Angelo Dei Lombardi sulla SS 400, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva la sua corsa contro un muretto.

Il ragazzo alla guida di 20 anni originario di Sant'Angelo Dei Lombardi è rimasto incastrato tra le lamiere, ed è stato necessario tagliarle per poterlo estrarre dall'auto. Lo stesso veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali lo trasportavano prima presso l'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo Dei Lombardi, ma viste le sue condizioni è stato necessario far intervenire l'eliambulanza che lo trasportava a Napoli per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sant'Angelo Dei Lombardi e della Stazione di Lioni peri gli accertamenti di rito.