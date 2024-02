Area industriale di Flumeri: strada mulattiera ad altissimo rischio Automobilisti esasperati. Un pericolo serio soprattutto per ciclisti e centauri. E' allarme

Peggiora di giorno in giorno la strada provinciale 235 insieme a tutte le varie diramazioni che portano alle aziende situate nell'area industriale di Flumeri, dal lato Aragonese per intenderci al versante fondo Valle Ufita.

La situazione attuale è davvero ad altissimo rischio. In pericolo soprattutto ciclisti e centauri. Ne sa qualcosa chi qui ha rischiato di rimetterci la vita nell'ottobre del 2022 anche per le condizioni assai precarie di questo tratto già maledetto.

Una strada attraversata da centinaia di auto e mezzi pesanti ogni giorno considerata la presenza di numerose fabbriche attive.

In alcuni punti più critici, non è esagerato definirla una mulattiera. Non vi è una opportuna segnaletica che indichi la pericolosità di questa arteria e chi arriva a folle velocità non conoscendo le criticità, rischia davvero grosso. A tutto questo si aggiunge anche la presenza di cani abbandonati nella zona che costituiscono un serio pericolo per se stessi e gli automobilisti in transito.

Gli incidenti e i danni provocati alle auto sono ormai pane quotidiano. Viene rivolto un appello all'ente provincia, all'Asi e a chi di competenza affinchè si possa intervenire con la massima urgenza prima che possa scapparci davvero il morto.