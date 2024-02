Azione dei carabinieri in Irpinia: fermati 280 veicoli Controlli a Sturno, Mirabella Eclano, Taurasi e Montemiletto

Nel corso dell’ultima settimana, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, coordinati dal Comando Provinciale di Avellino - in linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino - hanno proseguito nell’azione di contrasto ai reati predatori ed al controllo delle norme alla circolazione stradale; concentrando gli sforzi soprattutto nelle ore serali e notturne.

L’azione preventiva, svoltasi attraverso l’impiego complessivo di circa 60 pattuglie che si sono alternate nell’esecuzione di posti di controllo, vigilanze dinamiche ed accertamenti su obiettivi mirati, ha interessato maggiormente i comuni di Sturno, Mirabella Eclano, Taurasi e Montemiletto.

Sono stati controllati gli occupanti di circa 280 i veicoli, una ventina dei quali sottoposti a perquisizione personale e veicolare.

Durante i servizi, non è mancata l’attenzione per il rispetto delle norme alla circolazione stradale, tant’è che un’automobilista è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, per guida con patente revocata e con conseguente sequestro dell’autovettura.

Nella serata di ieri, a Montemiletto, un uomo di 36anni, gravato da numerosi precedenti penali e privo di documenti, è stato denunciato per falsa attestazione sull’identità personale ed immediatamente proposto per l’emissione del Foglio di Via obbligatorio da quel comune.