Ariano in lutto. E' morto Pietro Puopolo: grande pioniere della ristorazione Il suo cuore si è fermato per sempre in Francia

Abbiamo stentato a crederci fino all'ultimo, ma alla fine è arrivata la tristissima notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. Pietro Puopolo non c'è più. E con lui se ne va la storia della ristorazione arianese, fatta di sacrifici, intuito, passione e dinamismo.

Un uomo poliedrico, partito da zero, fino a diventare negli anni un vero e proprio baluardo nel suo settore insieme alla sua straordinaria famiglia che è riuscita a seguirlo in questa sua passione e a raggiungere risultati straordinari su più fronti.

Fu lui a mettere su alla fine degli anni 70 la prima radio della città. Con il simbolo di un coccodrillo, nasceva Radio Ariano Centro, fermatasi poi dopo il sisma del 23 novembre 1980 e riattivata grazie ad alcuni volenterosi nei locali del Cocco Club, un altro suo gioiello, per poi ritornare ancora a pulsare qualche anno fa, grazie alla caparbietà di Amleto Bevere a cui era molto legato e con il quale nel 1998 diede vita anche al progetto televisivo di Canale 58.

Una passione per l'informazione dettata dal forte attaccamento alla sua città, anche a livello calcistico, avendo ricoperto anche il ruolo di presidente negli di gloria e indimenticabili dell'Us Ariano. La prima pizzeria del tricolle, a Cardito, quando ancora non se ne conosceva l'esistenza e un ristorante che è diventato nel corso degli anni un complesso alberghiero tra i più imponenti nel sud Italia. Ma ci sarebbe ancora da scrivere tanto di quest'uomo straordinario.

Pietro, per tutti il direttore, non attendava i clienti dinanzi ad un registratore di cassa, ma era un battitore libero in sala, portava i piatti egli stesso ai suoi ospiti alla pari di un cameriere e amava intrattenersi a tavola con i suoi modi affabili per assicurarsi che tutto procedesse nel migliore dei modi.

Lo travavi sempre seduto, giornali tra le mani al suo tavolino preferito di fronte ad un televisiore a guardare spesso le partite di calcio.

Appassionato di politica, insieme all'amico Lello Marenghi ha sempre offerto il suo contributo, spesso nelle vesti anche di mediatore. Sapeva dialogare con tutti e trovare anche le soluzioni al momento giusto.

Pietro Puopolo si è spento lontano dalla sua terra a lui tanto cara, in Francia a Parigi dove si era recato per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. E' li che il suo cuore si è fermato per sempre.

Come la sua mitica Renault 4 ne ha fatta di strada l'inossidabile Pietro. Se la vita è una scalata Pietro ha saputo conquistare la vetta e godere il panorama dopo tanti sacrifici.

La passione è stata il motore della sua vita piena di successi e affermazioni. Dici Ariano e pensi subito all'Incontro. Non a caso ha scelto questo nome per la sua rinomata attività di ristorazione

Un punto di riferimento per una provincia intera, e per quelle limitrofe. Un luogo di incontro appunto. E qui ad attendere la clientela c'è stato Pietro fino alla fine coi suoi modi spicci, il sorriso sghembo, la tipica affabilità dell'uomo che si è fatto da solo.