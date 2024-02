Morto sul lavoro: carabinieri e ispettorato del lavoro indagano La Salma di Isidoro Di Lorenzo è stata trasferita al Moscati

La salma di Isidoro Di Lorenzo è stata trasferita all’obitorio del Moscati di Avellino. Nei prossimi giorni dovrà essere sottoposta all’esame autoptico per stabilire le cause del decesso. Intanto solo l’area in cui si è verificato l’incidente sul lavoro è stata transennata e sequestrata dagli inquirenti.

Un San Valentino nefasto per la coppia residente a Contrada

La giovane moglie di Isidoro lo aspettava per festeggiare il San Valentino, dopo una giornata lavorativa, ma è stata raggiunta dalla polizia municipale e dal sindaco di Contrada, Pasquale De Sanctis che le hanno dovuto comunicare il decesso del marito.