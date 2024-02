Finto poliziotto chiede soldi per evitare arresto del parente, sventata truffa I controlli tra Mirabella e comuni limitrofi bloccano i malfattori

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno presidiato i territori dei 19 comuni di riferimento mediante l’impiego complessivo di 15 pattuglie.

L’attività ha permesso di rinvenire e riconsegnare al legittimo proprietario alcuni oggetti trafugati da un’abitazione poche ore prima. Parte della refurtiva era stata abbandonata in un terreno incolto nell’agro di confine tra Mirabella Eclano e Taurasi.

Nel pomeriggio di ieri è stata sventata una truffa ai danni di un anziano: il colpo fallisce grazie anche ai consigli dei Carabinieri e della Prefettura di Avellino, diffusi dai media. Il malvivente aveva contattato telefonicamente la vittima prescelta e, presentandosi come appartenente alle Forze di Polizia, gli aveva chiesto del denaro per evitare l’arresto di un parente, bloccato in caserma per aver provocato con la sua auto un grave incidente stradale. L’intervento dei militari (che nel frattempo erano anche riusciti a diffondere l’alert e proteggere così ulteriori potenziali vittime) ha evitato un’analoga truffa ai danni di un altro anziano. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri finalizzate all’identificazione dei malfattori..