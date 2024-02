Morte sul lavoro, la salma di Isidoro è stata liberata: domani i funerali Lutto cittadino a Contrada durante il rito funebre

di Paola Iandolo

L'autopsia sul corpo del magazziniere è terminata poco fa. La salma è stata consegnata ai familiari per il rito funebre che si svolgerà domani alle ore 15,30 a Contrada nella chiesa di San Giovanni Battista del comune irpino. La morte del giovane sarebbe stata determinata dallo sfondamento delle ossa craniche. La relazione del medico legale incaricato dalla procura verrà depositata tra 90 giorni.

L'inchiesta

Per la morte di Isidoro Di Lorenzo ci sono già due indagati. Gli accertamenti irripetibili consentiranno di verificare se vi sono responsabilità per la morte del giovane magazziniere. I militari dell’arma della stazione di Baiano e quelli del Nil hanno effettuato accertamenti approfonditi nell’area in cui si è verificato l’incidente sul lavoro per stabilire eventuali profili di responsabilità.

Un San Valentino nefasto per la coppia residente a Contrada

La giovane moglie di Isidoro lo aspettava per festeggiare il San Valentino, dopo una giornata lavorativa, ma è stata raggiunta dalla polizia municipale e dal sindaco di Contrada, Pasquale De Sanctis che le hanno dovuto comunicare il decesso del marito. Ora i familiari di Isidoro sono pronti a costituirsi parte civile e sono difesi dagli avvocari Marino Capone e Gianfranco Orsino.