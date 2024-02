Si allontana da casa e perde l’orientamento: salvato dai carabinieri Il 60enne è stato soccorso dal personale del 118

Si allontana da casa e fa perdere le proprie tracce.

I familiari, preoccupati per la vita del loro congiunto, nella serata di ieri si sono rivolti ai Carabinieri della Stazione di Montoro.

Le Autorità hanno subito avviato il Piano Provinciale di intervento coordinato per la ricerca di persone scomparse, mobilitando risorse e mezzi per individuare l’anziano il prima possibile.

Fortunatamente, dopo qualche ora i Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno rintracciato il 70enne che, in stato confusionale, dopo aver abbandonato la propria autovettura, aveva perso l’orientamento in area boschiva del comune di Solofra.

L’uomo, affidato alle cure degli operatori del 118, è trasportato presso l’ospedale “Moscati” di Avellino, anche per le cure delle fratture riportate nell’occorso.