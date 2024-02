Vandalizzato il Napoli club a Montoro: "Gesto inqualificabile" Imbrattata l'insegna all'ingresso del club situato alla frazione Preturo. Indagano i carabinieri

Vandalizzato il Napoli club situato alla frazione Preturo di Montoro. L'episodio è stato scoperto nella tarda serata di ieri. Sconosciuti hanno imbrattato con vernice verde l'insegna situata all'ingresso del club dove campeggia lo stemma del Napoli calcio con lo slogan: "Ovunque sarai io ci sarò".

I vandali hanno lasciato un messaggio eloquente: "Solo avellinesi", richiamando anche con il verde della vernice utilizzata i colori sociali dell'Avellino calcio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno raccolto la denuncia dei rappresentanti del club, amareggiati per quanto accaduto.

"Un gesto antisportivo - ha commentato Sabatino Bruno, consigliere del club - siamo tifosi del Napoli ma anche dell'Avellino che purtroppo gioca in categorie diverse. Non capisco questa stupida rivalità. E' una vigliaccheria, se hanno qualcosa da dire possono venire qui a confrontarsi con noi. Non dobbiamo essere rivali".

I carabinieri hanno raccolto anche le immagini dei sistemi di video sorveglianza situati nella zona.