Avellino, incidente nella notte: scontro auto-minicar, 16enne grave al Moscati L'impatto a via Tagliamento: il giovane alla guida della piccola vettura è stato portato al Moscati

Incidente nella notte ad Avellino, due giovanissimi feriti trasportati in ospedale. È ricoverato in serissime condizioni il 16enne che viaggiava a bordo della minicar. Per cause da accertare la piccola vettura si è scontrata con un'altra auto in transito. È accaduto in via Tagliamento, intorno all'una, quando le due vetture si sono scontrate. A bordo dell'altra auto un ventenne di Avellino, rimasto anche egli ferito. Sul posto tempestivo è stato l'arrivo dei soccorsi anche dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a consegnare i feriti ai sanitari del 118, che hanno predisposto il trasferimento dei due giovanissimi in ospedale al San Giuseppe Moscati. I caschi rossi hanno estratto il sedicenne alla guida della minicar tra le lamiere del mezzo, in cui era rimasto bloccato e hanno coadiuvato il trasporto in ospedale. Le forze dell'ordine hanno consentito i soccorsi, messo in sicurezza l'area ed effettuato i rilievi del caso. Da accertare la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità. indagano i carabinieri.