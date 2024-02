Commando criminale tenta l'assalto al centro commerciale: colpo sventato Malviventi messi in fuga da una pattuglia della Cosmopol

Hanno tentato di nuovo l'assalto ma anche questa volta una pattuglia della Cosmopol, arrivata dopo pochi minuto sul posto ha mandati in fumo il loro piano. E' accaduto a distanza di un mese circa sempre al maxi store cinese alla frazione Pianopantano di Mirabella Eclano, in via Tuoppolo.

Quattro malviventi incappucciati hanno sfondato una vetrata per intrufolarsi all'interno. Una volta scattato l'allarme, un equipaggio della vigilanza è arrivato come un fulmine sul posto mettendo in fuga la banda. Nulla è stato trafugato all'interno della struttura commerciale. Poco dopo sono giunti i carabinieri di Mirabella Eclano che hanno subito avviato le indagini e le ricerche dei malviventi.

Con ogni probabilità si tratterebbe dello stesso commando entrato in azione lo scorso 20 gennaio. Un gruppo malavitoso composto da cinque. In quell'occasione, tre malviventi erano riusciti a penetrare all'interno, armati di piccone, mentre altri due si erano appostati all'esterno a far da pali. Puntavano al colpo grosso ma una pattuglia della Cosmopol allertata dalla centrale operativa di Avellino riuscì a metterli in fuga così come accaduto ieri sera.