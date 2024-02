Avellino, l'info-point di Piazza Libertà nel mirino dei carabinieri forestali La questione al vaglio dell'autorità giudiziaria

di Paola Iandolo

L’Infopoint del Cirpu in Piazza Libertà al centro dei controlli dei Carabinieri Forestali della stazione di Avellino. I militari avrebbero analizzato le autorizzazioni necessarie per l'installazione della struttura sorta in Piazza Libertà. Da una prima analisi sembrerebbe carente di alcuni documenti previsti dalla normativa di riferimento la 42/04, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che all’articolo 21 prevede delle specifiche autorizzazioni da parte della Soprintendenza. I riscontri alle attività dei Carabinieri Forestali potrebbero finire al centro di un'inchiesta della procura di Avellino.

L'intervento di Iacovacci

Il capogruppo Pd in consiglio comunale, Ettore Iacovacci, dopo che la delibera di giunta era stata pubblicata aveva mosso una serie di rilievi e ne aveva chiesto la rimozione: "Il sindaco dovrebbe chiarire quale procedura è stata seguita per l’installazione temporanea, per la durata di un anno, dell’infopoint in Piazza Libertà per il valore complessivo di 50mila euro. È stato proprio il sindaco ad avanzare al Cirpu la proposta progettuale di realizzazione del dehor, un unico allegato di un paio di pagine in word privo di firma. Proposta immediatamente accolta dal Cirpu che non ha esitato ad avviare la trattativa diretta per dare in appalto l’esecuzione dei lavori e per un importo di 40.855,59 euro oltre iva".