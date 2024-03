Quindici, morì nella sua azienda: assolto dall’accusa di omicidio colposo Il titolare dell’azienda era finito a processo dopo la morte del suo operaio

di Paola Iandolo

Quindici – Era accusato di omicidio colposo, per il decesso dell’operaio Fulvio Moschiano, 69enne di Quindici. Il tribunale di Avellino ha emesso sentenza di assoluzione con formula piena “il fatto non sussiste” nei confronti del titolare dell’azienda A.S.

Il dispositivo

Ad emetterla il giudice Sonia Matarazzo a termine di una lunga istruttoria dibattimentale nel corso della quale i difensori –Chiara Graziano e Angelo Carrella – hanno dimostrato che in capo all’imputato non vi era alcuna responsabilità per il decesso dell’uomo.

La ricostruzione dell’incidente sul lavoro

Fulvio Moschiano perse la vita nel settembre del 2019. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza di cui era dotato l’azienda emerse che l’operaio non era impegnato nell’attività di carico-scarico delle nocciole, ma stesse operando con una chiave inglese. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti l’operaio aveva la testa inclinata e perpendicolare all’attrezzo, quando la balletta gli sarebbe crollata addosso L’uomo, dunque, come dimostrato anche dall’autopsia, sarebbe morto dissanguato in pochi minuti.