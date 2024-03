Tragedia sfiorata a Mercogliano, 25enne minaccia di lanciarsi nel vuoto: è salvo Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e un amico del giovane

Minaccia di lanciarsi dal terzo piano, paura e tensione in via Crisci a Mercogliano. Lieto fine per la vicenda che ha visto protagonista un ragazzo di 25 anni che avrebbe minacciato di lasciarsi cadere nel vuoto. Per fortuna il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, 118 e dei Carabinieri, insieme ad un amico del giovane, hanno scongiurato il peggio.

Intervenuti tempestivamente sul posto, forze dell'ordine, caschi rossi e l'amico del ragazzo hanno persuaso il ragazzo, facendolo desistere dall'insano proposito, alla base del quale ci sarebbero forse problemi sentimentali che avevano scatenato in lui profondo sconforto.