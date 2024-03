Avellino, la bufera giudiziaria rischia di condizionare le liste per il voto Tredici indagati e quattro inchieste al comune: da domani si apre la settimana degli interrogatori

Tredici indagati e quattro inchieste: sono questi i numeri dell'attività in corso da parte della Procura di Avellino sugli appalti dell'amministrazione guidata dal sindaco Festa.

Da domani si apre la settimana degli interrogatori, dopo che gli inquirenti hanno acquisito una serie di atti e documenti in particolare negli uffici del comune di Avellino. Le accuse ipotizzate sono pesanti dall'associazione a delinquere alla turbativa d'asta alla corruzione.

Resta da capire come il pool della Procura con il pm Toscano, sulla base di quali elementi, sia arrivato a ipotizzare reati così forti che potrebbero portare anche a provvedimenti giudiziari molto più penalizzanti per gli indagati. Evidentemente si è ancora in una fase iniziale e gli investigatori sono alla ricerca di prove inconfutabili per imprimere una svolta all'inchiesta.

C'è naturalmente tensione a Piazza del Popolo anche perché mancano meno di due mesi alla presentazione delle liste per il voto di giugno e le candidature potrebbero essere condizionate dagli sviluppi di questo caso giudiziario così complesso.