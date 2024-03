Frana in galleria, treni bloccati sulla Caserta-Foggia: passeggeri nel caos Attivato un servizio sostitutivo mediante bus. Lunga sosta alla stazione di Ariano Irpino

Una vera e propria odissea per centinaia di passeggeri lungo la linea ferroviaria Roma-Bari-Lecce a causa del blocco alla circolazione ferroviaria sulla Caserta-Foggia per una frana avvenuta all'interno della galleria Starza situata nel territorio tra Montecalvo e Ariano Irpino.

I tecnici di rete ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del gruppo ferrovie dello stato Italiane, sono al lavoro per verificare lo stato dell’infrastruttura. La circolazione sarà riattivata non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza, con ogni probabilità nella mattinata di domani.

Alcuni treni della linea Roma - Bari - Lecce sono attualmente fermi nelle stazioni di Caserta, Benevento, Ariano Irpino e Foggia, altri stanno seguendo percorsi alternativi.

Attivato un servizio sostitutivo con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale. Via vai di pullman allo scalo ferroviario di Ariano Irpino, dove per diverse ore sono rimasti bloccati centinaia di pendolari tra ritardi notevoli, disagi e proteste.

Un calvario che per molti proseguirà anche nelle prossime ore fino a quando non si sbloccherà la situazione.

Ecco le ultime notizien in aggiornamento

Il treno IC 715 Napoli Centrale (18:55) - Bari Centrale (23:00) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

In relazione al guasto alla linea tra Benevento e Ariano Irpino, i treni Alta Velocità e Intercity di mercoledì 13 marzo possono registrare limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus nella tratta interessata con significativi ritardi.

È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.

Treni Alta Velocità e Intercity di mercoledì 13 marzo, oggetto di provvedimento:

• il treno FR 8302 Lecce (6:05) - Roma Termini (11:55) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento.

• il treno FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50) termina la corsa a Benevento.

• il treno FR 8303 Roma Termini (8:05) - Lecce (13:35) è cancellato da Benevento a Ariano Irpino.

• il treno FR 8314 Lecce (11:15) - Roma Termini (16:55) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento.

• il treno FR 9560 Lecce (13:10) - Milano Centrale (22:50) ha origine da Benevento.

• il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) - Lecce (23:06) termina la corsa a Benevento.

• il treno FR 8326 Lecce (17:15) - Roma Termini (23:00) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento.

• il treno FR 8323 Roma Termini (18:05) - Lecce (23:38) è cancellato da Benevento a Ariano Irpino.

• il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) - Roma Termini (10:03) ha origine da Benevento.

• il treno FA 8306 Lecce (7:10) - Roma Termini (12:55) è cancellato.

• il treno FA 8311 Roma Termini (13:05) - Bari Centrale (17:14) è cancellato da Benevento a Ariano Irpino.

• il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) - Lecce (20:29) è cancellato da Benevento a Ariano Irpino.

• il treno FA 8317 Roma Termini (16:05) - Benevento (18:02) è cancellato.

• il treno IC 716 Bari Centrale (7:05) - Napoli Centrale (11:15) è cancellato.

• il treno IC 703 Roma Termini (7:28) - Bari Centrale (13:54) è cancellato.