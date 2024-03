Acido sull'auto del presidente della provincia Buonopane: si indaga a Montella E' successo nella notte a Montella. Buonopane, anche sindaco del paese, ha presentato denuncia

Acido sull'auto del sindaco di Montella, nonché Presidente della provincia di Avellino, Rino Buonopane, si indaga a Montella. Questa mattina Buonopane, come ogni mattina, è sceso da casa sua per prendere l'auto. Qui ha scoperto con sgomento che la sua auto era stata danneggiata da un getto di acido corrosivo. Sconcerto e preoccupazione nella comunità locale. Indagano i carabinieri della locale stazione, dove si è subito recato il primo cittadino per presentare denuncia.

Non è chiaro se si tratti di un atto di vandalismo casuale o di un attacco mirato nei confronti del presidente Buonopane. Quest'ultimo, ad ogni modo, ha reagito prontamente, presentando una denuncia contro ignoti presso la locale stazione dei carabinieri. Ora spetta alle autorità competenti avviare approfondite indagini per individuare i responsabili di quanto accaduto e fare luce sulle circostanze che hanno portato a questo episodio.

Sul caso interviene il segretario della Cgil Franco Fiordellisi che commenta:

"La notizia della macchina imbrattata d’acido, stanotte, del Sindaco di Montella Buonopane è un atto grave e che fa salire ulteriormente l’attenzione sugli atti intimidatori che si ripetono in provincia di Avellino". Il segretario Generale Cgil Avellino così nella nota di solidarietà e vicinanza a Rino Buonopane. “Episodio, che se confermato dalle indagini, è gravissimo. Piena Solidarietà al Sindaco di Montella e Presidente della Provincia di Avellino Rino Buonopane. La democrazia va tutelata innanzitutto, rigettare la violenza, la prevaricazione e gli atti intimidatori al mittente con efficaci azioni di prevenzione . Tutta la CGIL Avellino - Camera del Lavoro Territoriale è schierata per la legalità e rinnova solidarietà al presidente Buonopane".

La solidarietà del partito democratico

“La federazione provinciale del Partito Democratico di Avellino esprime piena solidarietà a Rizieri Buonopane, presidente della Provincia di Avellino, che questa mattina ha ritrovato tracce di acido sulla sua autovettura. Si tratta di un atto vile ed increscioso che condanniamo con forza. Siamo certi che episodi come questo non incideranno né condizioneranno l’azione messa in campo dal presidente Buonopane sempre improntata all’interesse delle nostre comunità”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Partito Democratico di Avellino.