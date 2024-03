Due anziani colpiti da ictus: doppio intervento della rete stroke al Frangipane Lotta contro il tempo da parte dei sanitari per salvare la vita di due ottantenni

Doppio intervento della rete stroke all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Il primo ha riguardato una donna di 80 anni colpita da ictus ischemico da trombosi della cerebrale media dx trattata prima con trombolisi e poi trasferita al Moscati di Avellino per trombectomia meccanica.

Il secondo: un uomo di 81 anni ictus ischemico da trombosi della cerebrale media sn trattata prima con trombolisi e in corso di trasferimento anche lui nella struttura ospedaliera della città capoluogo per eventuale trombectomia meccanica. Per entrambi la prognosi è riservata. Pazienti entrambi soccorsi con grande professionalità e competenza da un'ambulanza non medicalizzata della pubblica assistenza di Montecalvo Irpino con Giuseppe Grasso autista soccorritore e Jacopo Cavotta e Tanane Hamza soccorritori.

Coinvolto un nutrito staff di sanitari da Ariano ad Avellino: medici di pronto soccorso, Giuseppe Clemente e Gaetano Lisella. Neurologo come sempre impeccagile Guglielmo Capaldo (Primario Antonio Monaco). Infermieri Stroke Team Gianluigi Verde, Nicola Grasso, Gennaro Palmieri, Mattia Cicchetti. Infermieri pronto soccorso Assunta Russolillo, Antonietta Pepe, Annarita Cirillo, Oss Melina Salza, Pietro Guardabascio, Sara Esposito, Oto Scaperrotta, Valeria Orecchio, Vincenzo Corsano. Radiologo Augusto Settembre Tsrm Valeria Bufalo. Rianimatore Giovanni Benigni. Neurologi del Moscati: responsabile stroke unit Florindo D'Onofrio. Responsabile neuroradiologia interventistica moscati: Pasquale Acierno e il radiologo interventista body Ernesto Punzi. Infermieri impegnati nel trasferimento in ambulanza Marisa Capobianco e Nunzia De Gruttola.