Ariano, si reca a fare la spesa e trova l'abitazione a soqquadro: riecco i ladri Malviventi disturbati dai cani e da un'inquilina ma il furto va a segno

Due furti nella stessa sera e sullo stesso versante: rione Martiri, zona Villa Caracciolo, al primo piano di una palazzina ai danni di una coppia e il secondo in località Stratola, poco distante della chiesa di San Michele Arcangelo in contrada Turco.

"Erano le 18.45 circa, ero uscita a fare la spesa per poi fare rientro alle 19.30. Solo allora mi sono accorta dell'accaduto - ci racconta la proprietaria dell'abitazione in via Villa Caracciolo, tra l'alto in una zona molto trafficata e densamente abitata, dove purtroppo nessuno sembra aver visto nulla - ho trovato tutto a soqquadro in due camere. I miei cani hanno abbaiato tantissimo e l'inquilina del piano superiore ha bussato forte al portone dell'entrata. Questo evidentemente li ha fatti desistere, impedendogli di visitare altre stanze e scappare via. Ho i brividi ancora addosso, una brutta sensazione nel vedere l'abitazione in queste condizioni, violata da sconosciuti."

I malviventi hanno portato via qualche collanina, un orologio e 400 euro custodite in un borsellino.

Dopo una lunga tregua di qualche mese, l'incubo è tornato ma questa volta sulla direttrice opposta. La speranza è che possa trattarsi di un caso isolato. Ma c'è chi nutre forti dubbi su questa ipotesi.