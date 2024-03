Si ribaltano in auto, 20enne in rianimazione: in serie condizioni altri 3 amici Al Moscati serie condizioni anche per il 18enne. Dimesso il quinto passeggero

Restano ricoverati in gravi condizioni, all'ospedale San GIuseppe Moscati di Avellino, 4 dei cinque ragazzi rimasti coinvolti nel violento incidente avvenuto sabato notte, a Marzano di Nola. L'impatto, violentissimo, si è verificato poco prima dell'alba di ieri in via Nazionale, lungo la statale 462. La Panda, su cui viaggiavano i 5 giovanissimi tra cui due fratelli, improvvisamente e per cause da accertare, è finita prima contro un'auto in sosta, per poi piombare contro un cancello e finire la sua marcia ribaltandosi. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, per liberare tre dei cinque rimasti intrappolati. I ragazzi sono tutti di Saviano. E' stato operato nelle scorse ore al femore al Moscati di Avellino, il ventenne che resta ricoverato in rianimazione, suo fratello 19enne è rimasto in pronto soccorso , politraumatizzato e policontuso, è stato medicato, tenuto sotto osservazione è stato dimesso stamane. Resta invece ricoverato in subintensiva in chirurgia d'urgenza sempre al Moscati di Avellino un 18enne, che presenta fratture varie anche al volto. Altri due ventenni sono stati invece trasferiti dopo il sinistro, all'ospedale santa Maria della Pietà di Nola.

Da accertare le cause del sinistro. Indagano i carabinieri. I giovanissimi viaggiavano in direzione Nola, dopo aver trascorso la serata a casa di un amico.