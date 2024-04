Incubo furti: malviventi in azione anche la sera di Pasqua in Irpinia Presa di mira la frazione Castel del Lago di Venticano e la vicina area indistruiale

Hanno agito in maniera spregiudicata, sotto gli occhi di automobilisti di passaggio lungo una strada centralissima e trafficata, forzando con piedi di porco l'ingresso la porta blindata di una nota officina meccanica pensando di fare un colpo grosso.

Malviventi in azione anche la sera di Pasqua in Irpinia. E' successo alla frazione Castel del Lago di Venticano lungo la strada statale 7, via Appia. Erano in quattro, incappucciati a bordo di una potente Audi. La scena è stata ripresa dalle telecamere ora al vaglio dei carabinieri. Magro il bottino, portato via un cassetto con pochi spiccioli.

Poco distante da qui i malviventi, probabilmente gli stessi, hanno preso di mira un deposito farmaceutico situato nell'area industriale di Venticano.

Colpo sventato grazie al tempestivo intervento della vigilanza allertata dal sistema di allarme. Criminalità che non sembra voler abbandonare questo territorio. I ladri hanno colpito alcune abitazioni alla frazione Calore mentre la gente era in chiesa durante la messa di Pasqua.

Ma non è finita qui, la scorsa notte si sono registrati due furti un abitazioni a Bonito che vanno ad aggiungersi ai diversi colpi messi a segno la settinana scorsa a Fontanarosa. Una situazione dunque piuttosto preoccupante su tutto il territorio che non accenna a migliorare nonostante i controlli incessanti dei carabinieri.