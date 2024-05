Blitz tra locali e bar, carenze igienico sanitarie: sospesa attività I controlli dei militari nell'avellinese

I carabinieri sono intervenuti presso un esercizio pubblico di Sturno, dove una donna, per cause in corso di accertamento, dopo aver inveito contro la titolare del locale, avrebbe sfogato la sua rabbia contro le suppellettili. Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Frigento ha permesso di evitare più gravi conseguenze. La donna è stata denunciata per minacce, lesioni personali e danneggiamento.

Non sono mancati, infine, i controlli amministrativi, condotti unitamente agli ispettori sanitari dell’ASL di Avellino. Per uno dei tre locali pubblici controllati, è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività per la riscontrata carenza dei presupposti igienico-sanitari.

Complessivamente, sette i veicoli sottoposti a sequestro e cinque le patenti di guida ritirate.