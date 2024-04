Ancora disordini nel carcere Ariano Irpino: detenuti allagano reparto Allagata un'intera sezione dell'istituto

Ancora disordini nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Due detenuti hanno messo a soqquadro la propria cella e allagato l'intera sezione detentiva dopo essere stati trovati in possesso di un micro telefono cellulare sequestrato dagli agenti durante una perquisizione. Lo riferisce la segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci. Contemporaneamente, un altro detenuto armato di spranga ha praticato un foro nel muro permettendo ad altri due detenuti di uscire dalla propria cella. La situazione è rientrata grazie all'intervento degli agenti della Pùpolizia penitenziaria in servizio. I tre detenuti, già protagonisti di altre proteste, sono stati trasferiti in altri istituti.