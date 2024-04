Riattivazione collegamenti sulla linea Caserta-Foggia: ecco la prova collaudo Da lunedì 8 aprile il ritorno alla normalità e la fine dei disgi

Sabato 6 aprile 2024, ore 11.50, il locomotore isolato scandisce il suono all'ingresso della galleria Starza, in località Cristina ad Ariano Irpino, per la prova collaudo prima della riattivazione dei collegamenti lungo la tratta ferroviaria Caserta-Foggia anticipata a lunedì 8 aprile.

La circolazione ferroviaria era stata sospesa lo scorso 12 marzo nel tratto fra Benevento e Ariano Irpino, a causa di un movimento franoso che aveva danneggiato la linea all'altezza della galleria Starza, alla località Cristina.

Rfi è riuscita a ridurre di una settimana i disagi, riattivando la circolazione in meno di un mese. Una forza lavoro imponente, con oltre 70 tecnici di Rfi e imprese appaltatrici qualificate per garantire la mobilità tra Roma e la Puglia.

"E' una notizia importantissima - ha detto stamane il sindaco Enrico Franza - perchè si restituisce un servizio essenziale all'utenza, non solo alla città di Ariano Irpino da me amministrata, ma a tutto il vasto territorio. E' un risultato importante e significativo, conseguito da Rfi anche grazie ad un rapporto di collaborazione e sinergia tra le varie istituzioni che mai è mancata in questi giorni così difficili."