Meningite a Solofra, resta in condizioni critiche al Cotugno l'avvocato 45enne Sotto stretta osservazione dei sanitari è in terapia intensiva

Resta ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale Cotugno l'avvocato 45enne di Solofra affetto da meningite. L'uomo rimane sotto strettissima osservazione. La comunità Solofra a prega per lui. Prima ricoverato al Moscati di Avellino, è stato trasferito al Cotugno, uno dei principali centri di riferimento nazionali per la cura delle malattie infettive. "Le sue condizioni sono ancora gravi e critiche". Spiega il sindaco Nicola Moretti. I medici hanno posticipato la prognosi a lunedì anziché alle 48 ore previste per avere maggiore certezza sull'evolversi del quadro clinico. Quindi tutto è stato rimandato a lunedì, anche se le condizioni rimangono stabili e non si manifesta un peggioramento evidente. "L'uomo non mostra febbre, quindi anche oggi non ci sono cambiamenti significativi. Si spera nel meglio e c'è una certa fiducia, tuttavia prima di lunedì non sarà possibile rilasciare una prognosi per scongiurare ulteriori complicazioni.". Conclude Moretti, che è in stretto contatto con i familiari.