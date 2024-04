Auto contro cinghiale ad Ariano: ennesimo incidente sulla Variante Paura per mamma e figlia lungo la statale 90 delle puglie

Era alla guida di una fiat panda insieme a sua figlia quando improvvisamente si è imbattuta con un cinghiale spuntato sulla carreggiata dalla vegetazione. E' successo ieri sera poco dopo le 20 lungo la statale 90 delle puglie, zona Variante ad Ariano Irpino.

L'animale è morto dopo pochi secondi, privo di forze nella vicina cunetta dopo poco distante vi erano alcuni cuccioli. La vettura, che non è riuscita ad evitare l'impatto ha riportato danni nella parte anteriore, mentre per le due donne, fortunatamente nessuna conseguenza.

La polizia giunta immediatamente sul posto ha informato dell'accaduto il servizio veterinario dell'Asl di Avellino al fine di attivare le procedure di recupero, analisi e smaltimento.

Non è il primo caso in questa zona particolarmente trafficata, come pure nella vicina località Turco e non sarà purtroppo neppure l'ultimo.