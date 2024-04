Ariano: forzano di notte la porta di un'abitazione con mamma e figlio dentro Paura per una donna nel popoloso rione Cardito

Era in camera da letto insieme a suo figlio che in quel momento dormiva quando improvvisamente ha udito strani rumori provenire dalla porta d'ingresso. Il primo pensiero è andato al suo compagno di ritorno a casa da lavoro a quell'ora ma è bastato poco per capire che si trattava di un tentativo di furto, sventato solo per un soffio.

I malviventi, non si sa se uno o più persone, stavano forzando con qualche attrezzo, forse un piede di porco la porta di casa.

Erano le 00.45 circa. Quando la donna ha acceso la luce e si è avvicinata all'ingresso ha notato che proprio in quell'istante qualcuno, nell'allontanarsi frettolosamente aveva aperto con forza il cancelletto che affaccia sulla trafficata statale 90 delle puglie.

L'episodio è avvenuto infatti nel popoloso rione Cardito, all'altezza di piano di zona, nella stecca di case situate di fronte al rione Rodegher.

Una strada dove le auto sfrecciano a tutte le ore senza alcun rispetto dei pedoni, molti dei quali purtroppo morti negli anni su questa striscia di asfalto scarsamente illuminato ed altri rimasti feriti.

Al compagno della donna, rientrato a casa da lavoro proprio in quei frangenti, non è rimasto altro che avvisare subito i carabinieri i quali hanno avviato le relative indagini.