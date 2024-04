Ariano: si ribalta trattorino, agricoltore resta incastrato sotto il mezzo Soccorsi rapidissimi da parte del 118, carabinieri e abitanti del luogo

Per cause in corso di accertamento un agricoltore di 56 anni è rimasto travolto da un trattore di piccole dimensioni mentre stava facendo ritorno a casa in un terreno in pendenza. Il mezzo dopo aver effettuato un paio di giri su se stesso si è ribaltato fino a far temere il peggio. E' successo in località Stratola, zona Trave ad Ariano Irpino.

Soccorsi rapidissimi

A liberarlo tempestivamente sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile insieme ad alcuni abitanti del luogo per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Su posto anche il maggiore Annalisa Pomidoro. La persona rimasta ferita, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane per essere sottoposta a tutti gli accertamenti necessari.

Avrebbe riportato fratture agli arti superiori e inferiori e contusioni sul resto del corpo. E' sotto osservazione ma le sue condizioni non sarebbero gravi.