Ruba un autocarro, intercettato dai carabinieri, si dà alla fuga E' accaduto a Mirabella Eclano

Il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, proseguendo la pervicace azione di controllo del territorio promossa dal Prefetto Dott.ssa Paola Spena, negli ultimi giorni ha ulteriormente intensificato l’azione di contrasto ai reati predatori.

In tale ottica, la Compagnia di Mirabella Eclano ha proceduto a mirate azioni preventive nei comuni di Montemiletto, Venticano e Mirabella Eclano, nei quali hanno complessivamente operato circa 40 equipaggi che per tre giorni hanno presidiato le zone di interesse e sventato numerosi tentativi di furto in abitazione.

Nella serata di ieri, nella parte più periferica di Mirabella Eclano, si sono concentrate 6 pattuglie che sono riuscite a cinturare l’area di interesse, costringendo un gruppo di almeno tre persone ad una precipitosa fuga attraverso i numerosi terreni circostanti.

Sempre nel comune di Mirabella Eclano, durante la notte appena trascorsa, un autocarro (risultato rubato poche ore prima in provincia di Salerno) è stato intercettato in località Pianopantano. Il conducente del veicolo, vistosi intimare l’“Alt” dai militari, ha tentato di speronare la “gazzella” e si è dato alla fuga, terminata dopo qualche chilometro all’interno di una proprietà privata.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e sarà presto esaminato da personale specializzato per rilevare la presenza di impronte digitali e tracce biologiche.

Nel complesso sono state sottoposte ad immediata perquisizione personale e veicolare 4 persone, tutte gravate da numerosi precedenti penali e di polizia. Uno di essi (38enne di Avellino) è stato deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico. Per tutti è stata immediatamente avanzata proposta di foglio di via obbligatorio dai comuni di Montemiletto e Venticano.

Tali servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutta la provincia, senza soluzione di continuità, per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.