Cade in un burrone e muore: i soccorsi del Sagf di Sant'Angelo dei Lombardi L'intervento del soccorso alpino della Guardia di Finanza

Scivola in un burrone e muore ad Agerola, sul posto il persona del Sagf di Sant'Angelo dei Lombardi.

Ieri pomeriggio c'è stato l'intervento di soccorso che ha scosso la comunità di Agerola (Na). La richiesta di aiuto è arrivato dai Carabinieri del locale Comando Stazione, che hanno segnalato la caduta di un ottantenne lungo una parete di circa 100 metri, nei pressi della propria abitazione. Nonostante gli sforzi tempestivi dei soccorritori, l'uomo, del quale non sono ancora chiare le cause della caduta, non ha avuto scampo.Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto prontamente, supportato da due squadre CNSAS e una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Sant’Angelo dei Lombardi. Purtroppo, nonostante gli sforzi congiunti, l'esito è stato tragico.La salma dell'uomo è stata autorizzata per il trasferimento a valle dai Militari dell’Arma. I tecnici del CNSAS e del SAGF hanno eseguito un'operazione delicata e impegnativa: la discesa in barella attraverso una serie di calate su corda. L'operazione, resa ancora più difficile dalla morfologia del territorio, è stata portata a termine con professionalità e dedizione.