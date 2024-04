Orchi di Cervinara, il tribunale del riesame ha scarcerato il nonno Violenze sessuali subite tra il 2018 e il 2019

di Paola Iandolo

Il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo il ricorso dell’ avvocato Vittorio Fucci, ha scarcerato il nonno di 57 anni di Cervinara, accusato di aver violentato sessualmente in maniera ripetuta le due nipoti: una di 5 anni e una di 1 anno. Come si ricorderà questo processo, che ha assunto rilevanza nazionale con il nome gli “Orchi di Cervinara. Gli sviluppi investigativi, svolti secondo specifici protocolli investigativi per i casi di abusi sessuali in danno di giovanissime vittime e corroborati dall'analisi psicologica e dall’esame clinico-specialistico delle minorenni, portarono alla scoperta di un turpe scenario di plurimi abusi sessuali all'interno delle mura domestiche di una palazzina sita in Cervinara. Il nonno, secondo il quadro accusatorio, avrebbe agito con la connivenza della mamma delle bambine, che permetteva le sopraffazioni e le violenze sessuali. Come si ricorderà questa vicenda scosse talmente la comunità Cervinara, e l’ intera Valle Caudina, che il sindaco pro-tempore fu intervistato più volte sulla vicenda da vari televisioni e giornali. Oggi il Tribunale dle Riesame di Napoli, accogliendo il ricorso dell’ avvocato Vittorio Fucci, ha scarcerato il nonno di 57 anni.

La ricostruzione

La storia è emersa dopo la denuncia della coordinatrice della casa-famiglia in cui la bambina, insieme alla sorella, era stata collocata da circa un anno a causa della difficile situazione familiare. La bambina avrebbe raccontato, anche attraverso alcuni disegni, la triste vicenda di abusi e ripetute violenze sessuali che era costretta a subire tra le mura di casa dai due orchi.

La condanna in primo grado

Nel maggio del 2022 si è concluso il processo di primo grado con la condanna a sedici anni per il nonno, sedici anni di reclusione per lo zio e, infine, sedici anni anche per la mamma delle piccole violate.