Bruttissimo incidente sulla Variante ad Ariano: tre feriti in ospedale In pronto soccorso due uomini e una ragazzina

E' di tre feriti, tutti fortunatamente non in pericolo di vita il bilancio di un terribile incidente stradale che poteva davvero finire tragicamente, avvenuto lungo la statale 90 delle puglie, zona Variante all'altezza di via Loreto ad Ariano Irpino.

Per cause al vaglio della polizia due auto che procedevano nella stessa direzione, provenienti dal versante Martiri, in direzione Cardito, sono finite la prima, una nissan Qashqai nella cunetta a ruote all'insù e la seconda, una fiat 500 in bilico nel giardino di un'abitazione dopo aver abbattuto un muretto. Due anni fa, lo stesso episodio. Era stato un camion a volare sempre in quel giardino.

Sul posto i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco, polizia e carabinieri. A bordo della nissan padre e figlia mentre alla guida dell 500 un uomo le cui condizioni in un primo momento erano apparse piuttosto gravi. Ma giunti in ospedale si è potutto tirare un sospiro di sollievo, il personale sanitario stando ad una prima analisi avrebbe escluso per tutti, conseguenze gravi.