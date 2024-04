Lite tra automobilisti a Montoro, spunta il coltello: denunciato 60enne A Caliano di Montoro

Lite tra automobilisti: i Carabinieri denunciano una persona e sequestrano un coltello. E' accaduto ieri mattina a Montoro, alla frazione Caliano. Verosimilmente a causa di una mancata precedenza, è scoppiata una lite tra due automobilisti.

Durante la discussione, un 60enne, già noto alle Forze dell’Ordine, sarebbe sceso dalla sua auto e, impugnando un coltello, avrebbe minacciato la controparte, cercando di impedire che venisse chiamato il “112” per richiedere soccorso. Una pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestale di Forino, in transito in quella zona, ha immediatamente bloccato i contendenti, evitando più gravi conseguenze. Poco dopo, è giunta sul posto anche una gazzella dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra. Il presunto aggressore è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, in quanto ritenuto responsabile di porto abusivo di coltello, minacce e percosse.

L’arma bianca è stata sottoposta a sequestro