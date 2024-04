Tir giù dal viadotto a Calabritto: volo di venti metri sulla Fondo Valle Sele Sul posto i vigili del fuoco e soccorsi. salvo per miracolo l'autista. Chiusa la Fondo Valle Sele

Grave incidente stradale sulla Fondo Valle Sele, in provincia di Avellino, nei pressi dell'uscita della zona industriale di Calabritto. Un tir, in arrivo da Battipaglia che trasportava cassoni contenenti packaging per le confezioni di una nota pasta alimentare, si è scontrato con un'altra auto e dopo aver travolto le barriere protettive è piombato giù da un viadotto da un'altezza di circa dieci metri. E' successo dopo le ore 16 nel territorio di Calabritto.

Sul posto è stato tempestivo l'arrivo dei soccorritori del Nucleo Alpino-speleologico, dei Vigili del Fuoco e delle ambulanze della Pubblica Assistenza di Calabritto che sono intervenute insieme ai carabinieri e al personale Anas. La statale è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. L'autista di 37 anni originario della provincia di Foggia proveniente da Pontecagnano e diretto a Foggia è rimasto incastrato tra le lamiere contorte dell'abitacolo. Lunghe e delicate le operazioni per estrarlo. Dopo che il 37enne è stato estratto dall"abitacolo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti i quali lo hanno portato con l'eliambulanza presso l'ospedale di Salerno. Il conducente dell'autovettura di 60 anni originario di Laviano è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 presso l'ospedale di Oliveto Citra per essere sottoposto a cure mediche. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Lioni supportata dall'autogru della sede centrale di Avellino e in aiuto è intervenuta la squadra del distaccamento di Eboli del comando di Salerno e un'altra autogru dal comando di Salerno. I vigili del fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati e sul posto erano presenti la guardia di Finanza del soccorso alpino di Sant'Angelo dei Lombardi e i Carabinieri che stanno ancora tuttora effettuando i rilievi dell'incidente.