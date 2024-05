Attentato incendiario a Mercogliano: lo sdegno dei consiglieri comunali Massima vicinanza alle forze dell’ordine ed alla magistratura inquirente

"I gruppi consiliari Movimento 5 Stelle, Mercogliano Futura ed i consiglieri comunali Mario e Giacomo Dello Russo esprimono tutto il loro sdegno per il grave attentato incendiario ai mezzi meccanici dell’impresa impegnata nei lavori di demolizione e ricostruzione della ex scuola “Don Bosco” di Via Amatucci. Massima vicinanza alle forze dell’ordine ed alla magistratura inquirente, nella quale riponiamo piena fiducia, consapevoli di dover fare fronte comune con tutte le forze sane del territorio affinché fenomeni del genere possano essere definitivamente sradicati. Nelle prossime ore chiederemo, ufficialmente, la convocazione urgente del Consiglio Comunale, aperto alla partecipazione ed al contributo di tutte le forze politiche, sociali ed economiche del territorio affinché, tutti insieme, possiamo dire un grande no ad ogni forma di illegalità.

Movimento 5 Stelle Mercogliano Futura Giacomo Dello Russo Mario Dello Russo